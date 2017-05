Los problemas que tienen los fumadores para dormir

Los problemas para dormir aumentan a causa del cigarro, ya que el tabaco produce importantes alteraciones en la higiene del sueño, como ronquidos por la irritación de la vía aérea o insomnio a causa de la nicotina, entre otros.

El médico internista de Clínica Somno, Juan Carlos Said, sostuvo que "el tabaquismo es un problema de salud pública, una epidemia que se estima mata a 16.000 mil chilenos todos los años. Sin embargo, fumar no sólo aumenta el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular o cáncer, si no también disminuye nuestra calidad de vida al producir un deterioro considerable en la calidad de nuestro sueño".

Algunos de los problemas que provoca el cigarro a la hora de dormir son:

1-Provoca congestión nasal, obstruyendo la nariz al dormir. Esto facilita la ocurrencia de ronquidos debido a que la respiración comienza a realizarse por la boca.

2- El tabaquismo puede producir inflamación crónica de las cuerdas vocales, un fenómeno llamado Edema de Reinke, el que también obstruye la vía aérea alta y provoca ronquidos y apneas.

3- La nicotina, que es un compuesto activo que provoca adicción al tabaco, es un estimulante, por tanto, afecta la calidad del sueño y puede provocar insomnio.

4- El tabaquismo facilita el más grave trastorno del sueño: las apneas. Estas son episodios de ahogo en la noche por el colapso total o casi total al interior de la faringe, provocando que la persona pare de respirar momentáneamente, produciéndose una baja en los niveles de oxígeno de la sangre. Lo anterior se agrava en pacientes fumadores, por la irritación de la vía aérea.

"Dejar de fumar es posible y tiene múltiples beneficios para llevar una mejor calidad de vida. Para aquellos que tienen dificultad para dejar de fumar y tienen un mal dormir, se les recomienda evitar el tabaquismo o en su defecto fumar el último cigarro tres horas antes de irse a dormir", aconsejó el especialista.