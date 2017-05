Bárbara Figueroa dijo que la CUT se "pondrá al servicio" del paro de Aduanas

11:12 La recien reelecta presidenta del organismo abordó la movilización de los funcionarios aduaneros. Además dijo que para mañana, día de Cuenta Pública, no hay convocada marcha por parte de la Central.

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, se refirió al paro de Aduanas y dijo que, tras el proceso eleccionario en el organismo, en el que se impuso, la prioridad será apoyar la demanda de dichos funcionarios.

"Una de las primeras tareas que tenemos es ponerse al servicio de esta demanda que ha significado un gran proceso de desgaste", dijo Figueroa.

La líder sindical, planteó además que "no es un deporte para el movimiento sindical, ni para los funcionarios públicos tenes que movilizarse. Si se llega es porque el diálogo no se hace efectivo y se generan estos cuadros".

La recientemente reelecta presidenta de la CUT abordó también la situación de mañana 1 de junio, día de la Cuenta Presidencial y sostuvo que la organización no llamó a ninún tipo de movilización, debido a que se encontraba en pleno proceso de elecciones.

"Entendemos que hay organizaciones que están convocando a movilizaciones para mañana" dijo Figueroa, quien planteó que otro de los objetivos de su nuevo período al mando, es que el tema del trabajo no salga de la agenda, ni de este gobierno, ni, del período electoral y la nueva adminstración que llegará a La Moneda en marzo.

"No significa que no consideremos valiosas las manifestaciones, lo que no queremos perdernos es que lo importante es lo programático" dijo Figueroa, quien dijo además que los candidatos presidenciales han abordado de forma débil el tema laboral.