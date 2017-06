SQM: declaran culpable de delitos tributarios reiterados a Patricio Rodrigo

15:41 El fundador de Chile Ambiente estaba indagado por cursar boletas de la entidad a la minera no metálica por $ 57 millones.

Tras un procedimiento abreviado, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago declaró culpable de delitos tributarios reiterados a Paricio Rodrigo, en el marco del caso SQM-Salar.

Rodrigo, ex PPD y fundador de la corporación Chile Ambiente, habría usado boletas de esa entidad para cursar pagos de la minera no metálica al PPD, aunque negó que los pagos fuesen a campañas. El monto asciende a $ 57 millones. En ese mismo sentido la ex presidenta del PPD. Carolina Tohá salió a decir en su minuto que nunca le pidió a Rodrigo conseguir fondos de SQM.

"Siempre estuvimos en el marco de la legalidad y fuimos un instrumento a favor de conseguir algunos recursos que son bastante exiguos, no hablamos de grandes sumas. El problema es que hay una empresa que fue muy cuestionada, que es SQM Salar, que aportó 45 o 50 millones de pesos en el transcurso de 12 meses. No era una cifra desmedida", dijo a T13 Radio. Los hechos ocurrieron entre 2011 y 2012.La comunicación de sentencia será el 7 de junio a las 13:30.