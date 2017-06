Qué son los endulzantes y cuánto podemos consumir

Muchos chilenos consumen endulzantes sin tener alguna condición médica que lo exija. Eso no sería necesariamente saludable. El año pasado la Organización Panamericana de la Salud (OPS) incluyó por primera vez a los edulcorantes en el listado de nutrientes críticos, es decir, aquellos sobre los que hay que aplicar vigilancia.

El presidente del Colegio de Nutricionistas de Chile e investigador de la Universidad San Sebastián, Samuel Durán, dijo que es importante que sepamos que “los edulcorantes no aportan vitaminas, ni macronutrientes, ni minerales, no aportan nada, sólo dan sabor. Endulzan sin aportar calorías. Y si bien se debe vigilar los índices de consumo, no se trata de ‘satanizar’ los alimentos”.

El mayor problema que ha detectado el investigador es que, incluso antes de la Ley de Etiquetado, "del 90% de escolares y universitarios consumían endulzantes, y hasta un 98% de las mujeres embarazadas también lo incluían en su dieta". También “como profesionales hemos escuchado que muchas mamás a las mamaderas en vez de agregarle azúcar le agregan estevia y eso no debe ocurrir, no se debe agregar ninguna. Tenemos que acostumbrar a los niños al menor sabor dulce posible”.

Todos los endulzantes que se consumen en Chile, están aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El aspartamo es el que tiene más mala fama, pues "se sabe que afecta a las personas que padecen fenilcetonuria. Y hay muchos estudios que dicen que afectan la microbiota, pero son estudios muy controversiales. Hay que tener cuidado al interpretarlos porque trabajan con dosis no reales, como si alguien se tomara 25 latas de bebidas”.

Cada edulcorante tiene una Ingesta Diaria Aceptable (IDA) específica (no se puede usar ninguno en niños menores de dos años):

Acesulfamo: 9 mg. por kilo de peso corporal

Aspartamo: Hasta 40 mg. por kilo

Ciclamato: 7 mg. por kilo

Estevia: 4 mg. por kilo

Sacarina: 5 mg. por kilo

Sucralosa: 15 mg. por kilo

Taumatina: No se especifica un nivel máximo recomendado

Sucralosa: "se obtiene procesando la caña de azúcar y debido a su composición química no deja sabor metálico y se usar preferentemente en preparaciones de pastelería".

Dextrosa: "edulcorante derivado de la fructosa, tiene menor poder endulzante que otros, y suele combinarse con otros endulzantes".

Estevia: "es el edulcorante natural con mejor reputación. Se le atribuyen muchas propiedades y no tiene contraindicaciones en dosis adecuadas".

Taumatina: "es el edulcorante natural más poderoso conocido y es una proteína que se obtiene a partir del fruto del Katemfe de África Occidental Thaumatococcus daniellii, conocida como la 'fruta del milagro'. Es 2500 veces más que el azúcar. Se utiliza en Japón desde 1979, está autorizada como edulcorante en la Unión Europea, en Inglaterra está autorizada para endulzar medicinas y en EEUU para el chicle y en Australia como agente aromatizante".

Acesulfamo: "El acesulfamo potásico, conocido también con el nombre de acesulfamo K. Es 200 veces más dulce que el azúcar, se ha usado en productos tales como dulces, productos de panificación, postres congelados, bebidas, mezclas para preparar postres y edulcorantes de mesa en los Estados Unidos desde 1988".

Aspartame: "es uno de los más cuestionados por sus efectos secundarios y ser catalogado como un edulcorante cancerígeno. Sin embargo, está aprobado por la FDA y es uno de los más utilizados en productos cero calorías (postres, yogures, bebidas, etc.). No es apto para cocinar".

Ciclamato de sodio: "es otro producto acusado de ser cancerígeno. Está prohibido en muchos países, pero existen marcas, como Coca Cola Zero, que siguen utilizándolo en los lugares permitidos como Chile, porque no aporta calorías".

Sacarina: "también ha sido señalada como un edulcorante cancerígeno, por eso fue prohibida en algunos países, como Estados Unidos y Canadá".