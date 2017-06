Fiscal descartó que espionaje en la Sofofa sea un tema "doméstico"

10:14 Sostuvo que no tienen antecedentes respecto a lo que dio a conocer Sebastián Piñera, por lo que no sería necesario que vaya a declarar. Llamó a la prudencia en las declaraciones.

El fiscal de regional oriente, Manuel Guerra, descartó que el caso de espionaje en la Sofofa se trate de un lío amoroso o doméstico , como afirmó el ex Presidente Sebastián Piñera, quien hoy dijo que no le constaba que ello fuera así.

"No tenemos ningún dato o antecedentes que guarde relación con un asunto emocional o relativo a relaciones de mareja, no obstante, todas las líneas deben ser investigadas". A raíz de ello, al Ministerio Público manifestó que "no ve la necesidad" de citar a declarar al ahora precandidato presidencial".No obstante, el persecutor afirmó que "no nos parece sano especular

con versiones que no cuenten con antecedentes relevantes que la sustenten, lo

que yo puedo decir es que hasta el día de hoy no tenemos eso".Sin querer calificar los dichos de Piñera, Guerra hizo un llamado a actuar "con prudencia, actuar con calma y que derechamente quien tenga antecedentes los ponga en conocimiento de la Fiscalía".Sobre el caso, dijo que está a la espera de un informe de la PDI que le den cuenta sobre la operatividad de los micrófonos hallados en la oficina del presidente y vicepresidente de la Sofofa.