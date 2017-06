Padres pasaron la noche fuera del Colegio Salesiano Alameda para obtener matrícula

09:29 Uno incluso llegó a las 16:30 de ayer lunes, siendo que la puerta la abrían a las 8:30. Rector dijo que esto no sucedió el año pasado y que no se pueden hacer responsables de la espera. E establecimiento será gratuito en un futuro próximo.

El proceso de admisión en el Colegio Salesiano Alameda, contemplaba tres días, sin embargo, se cerró en cosa de horas debido a que un centenar de padres esperó por hasta 15 horas que abrieran las puertas esta mañana para hacer la diligencia. La razón: el establecimiento será gratuito en un futuro próximo.

Así, los apoderados pasaron la noche en la calle e incluso uno llegó a las 16:30 de ayer lunes.

Walter Oyarce, rector del colegio Salesiano, explicó esta mañana que "el año pasado se implementó la Ley de Inclusión, que incluye la eliminación del copago, la eliminación del lucro y la no selección. El año pasado no tuvimos la misma demanda. Está habilitado el auditorio calefaccionado, pero a las 8:30, no a las 5:30. No podemos hacernos responsables de si la gente llega a las cuatro o tres de la mañana".