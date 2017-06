Policía disparó a un hombre que intentó agredirlo en la catedral de Notre Dame en París

Un agente de policía disparó hoy a un hombre que había intentado agredirle en la explanada frente a la catedral de Notre Dame de París, informaron a Efe fuentes de seguridad.

La prefectura de policía ha pedido a la población a través de Twitter evitar ese lugar, ya que hay "una intervención en curso".

#BREAKING: video from the scene near Notre Dame in #Parispic.twitter.com/K6JUbIO0PR