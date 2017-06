En 16% crecieron los reclamos de pasajeros de avión en comparación al año pasado

Un informe elaborado por la Junta Aeronáutica Civil (JAC) usando datos del Sernac, reveló que en un 16,08% han aumentado los reclamos de los pasajeros de aerolíneas, en comparación con el primer semestre del año pasado.

Entre enero y marzo más de 5,7 millones de personas viajaron en avión, muchos de ellos por primera vez. En ese periodo, hubo 2.327 reclamos de quienes viajaron en vuelos nacionales e internacionales, los que representan un 0,04% del total de los viajes en el período.

El mes de marzo fue el mes que tuvo mayores quejas con 924, seguido por febrero con 745 y enero con 658. En otro ítem,

quienes más reclaman son los hombres con 1.194 reclamos (51%), por sobre los 1.194 de las mujeres (49%).

El reclamo que más se repite con un 23% del total es la relacionada pérdida, demora, deterioro o robo del equipaje. Le sigue el 16% por restricciones del pasaje, esto por desconocer información de los pasajes con tarifas económicas, tales como: la no devolución del dinero si no se usa el pasaje, imposibilidad de cambiar el nombre del pasajero y/o fecha, y la pérdida del tramo de regreso en caso de no usar el tramo de ida de un ticket.

Otro 13% reclama por cancelación o retraso de vuelo; 10% por incumplimiento de contrato; 7% por garantía legal y el resto se divide en pequeños porcentajes por servicio defectuoso no aeronáutico, incumplimiento de oferta, mala atención, problemas con programa de pasajero frecuente, falta de información veraz y oportuna, denegación de embarque, problemas con el sitio web. cobro de un precio superior al informado, publicidad engañosa, servicio defectuoso aeronáutico y discriminación arbitraria.

La aerolínea que sumó más reclamos en el periodo mencionado fue Avianca-Taca, Aitaliana y Sky Airline.