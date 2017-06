Nicolás Castillo: "Tengo mucha confianza en que puedo ser el 9 de Chile"

El delantero nacional Nicolás Castillo, de los registros de Pumas UNAM, se refirió al proceso de recuperación de una rebelde lesión en el tobillo derecho y aseguró sentirse capacitado para el ser el centrodelantero estelar de la selección chilena.

El ex goleador de Universidad Católica viene de quedar descartado en la 'Roja' para la disputa de la Copa Confederaciones, que comienza el 17 de junio en Rusia, al no poder superar las molestias en su tobillo.

Consultado por el problema físico, que arrastra desde comienzos de abril, el 'Nico' declaró en diálogo con Fox Sports que "desde que llegué de México no he parado de hacer terapia, voy dos veces al día al kinesiólogo. No sabría decir el tiempo de recuperación porque es una lesión muy complicada que va dentro del tobillo, por lo que solo necesita descanso. Por esa razón se tomó la decisión de no viajar".

El oriundo de Renca espera superar la lesión en un corto plazo y ser pieza importante para Juan Antonio Pizzi en la recta final de las Clasificatorias al Mundial de Rusia 2018, competición que vuelve el 31 de agosto y donde la 'Roja' enfrentará a Paraguay en Santiago.

"Tengo mucha confianza en que puedo ser el '9' de Chile. Uno siempre piensa en los delanteros que pasaron por la Selección, como 'Chupete' Suazo, que es incomparable. Uno siempre trata de hacer lo mejor posible", afirmó.

Por último, respecto a la posición en la que siente más cómodo, el ariete de 24 años señaló que "la verdad es que me gusta ser el referente y estar sólo en el área con compañeros por las orillas. Para Perú por ejemplo tenía a Edu (Vargas) y Alexis y eso me ayudó mucho. Ellos también aprovecharon mucho cuando me recogía y quedaban espacios".