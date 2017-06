Benito Baranda y sacerdote Montes acusaron que los "engañaron" en campaña que busca el perdón de condenados por DDHH

Mediante una declaración pública, Benito Baranda, acusó que usaron su imagen en una campaña que tiene fines que él no comparte y que se "siente engañado" por la agrupación que lo invitó.

Según explicó, le habían dicho que se trataba de una lucha para los condenados que tienen enfermedades terminales en las cárceles de Chile y no sobre el perdón para los violadores de Derechos Humanos.

"Yo no participé de este video. Me contactaron en agosto del año pasado., porque yo hice una declaración para ellos que no tenía que ver con esta campaña, sino con lo que habíamos acordado sobre los reos enfermos terminales", precisó a radio Cooperativa

En la campaña difundida en un video por la agrupación Hijos y Nietos de Prisioneros del Pasado (HNPP), aparecen hijos de condenados por crímenes de lesa humanidad pidiendo el perdón para la paz.

En las imágenes sale Baranda sin dar declaraciones y también el: "Anoche me enteré que estaba ese video,".

Baranda puntualizó en el comunicado que lo habían invitado para generar conciencia y lograr beneficios para los presos mayores de 75 años, que están presos con enfermedades terminales y para que puedan ir a terminar sus vidas a sus hogares con sus familias.

Y agregó que había aceptado siempre y cuando el mensaje no se saliera de dichos márgenes. "Pese a mi respuesta,(...)", acusó.

Baranda dijo que anoche cuando vio el video mandó un correo a la agrupación manifestando su rabia. "", agregó.

Por otro lado, la agrupación que hizo la campaña se defendió también y dijo que el video no sólo está enmarcado en los condenados por violaciones a los derechos humanos, sino en todos los presos. Sin embargo, eliminaron el video de sus redes sociales.

Tanto las declaraciones de Baranda como las de la organización, se conocieron a través de Twitter.

Benito Baranda aclara que campaña de @hnpp_chile mal utilizó su imagen y dice sentirse "engañado" ¿Fernando Montes y Héctor Salazar también? pic.twitter.com/zzCVMUUzPs — Gustavo Manén (@gmanen) 6 de junio de 2017