Ministra de Educación afirmó que las tomas de colegios "no tienen propósito ni objetivo"

12:21 Adriana Delpiano planteó que no se entiende el llamado a tomarse los colegios por temas internos.

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, rechazó las tomas de los colegios en Santiago, considerando además que no tienen "propósito ni objetivo".

El Instituto Nacional está tomado, el Confederación Suiza fue desalojado y el Inba también se ha movilizado.

Delpiano dijo que al llamado a tomarse los colegios "no le veo personalmente ninguna claridad de propósito, de objetivo. Yo he escuchado esta mañana a un dirigente diciendo que era por problemas internos del colegio, por algún tema externo que no estaba muy claro, etcétera, entonces impedir que las clases funcionen normalmente es un perjuicio para el colegio y para los propios alumnos, bajan los recursos y se pierden clases, se alargan (...) creo que la forma en democracia de poder manifestarse son otras".

Hay que recordar que el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, advirtió que colegio que sea tomado, será desalojado y que además, impulsará la política del que "rompe, paga".