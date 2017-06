¿Qué hacemos este fin de semana? revisa los panoramas en todo el país

Día: viernes 9 de junio.

Actividad: Tributo a Luis Miguel de Elías Pizarro

Lugar: Casino Antay, Copiapó.

Hora: 22:00

Precio: gratis con la entrada al Casino: $3.200.

Día: viernes y sábado

Actividad: Presentación de Eduardo Gatti.

Lugar: La Chingana Resto Pub, Copiapó

Hora: 23:00

Precio: desde los $8.000.

Día: 09-10 de junio

Actividad: Expo Feria Emprendedores Indígenas

Lugar: Parque Cívico Belén, Villa Alemana

Hora: 15:00 en adelante

Precio: Entrada gratuita

Día: 9 de junio

Actividad: Diálogos Gastronómicos: La Nostra Cucina Antipasti

Lugar: Centro Extensión Duoc UC, Blanco 997

Hora:19:30 horas

Precio:Gratuito con inscripción previa en www.duoc.cl/edificiocousino

https://www.youtube.com/watch?v=aY197TtVwUg

Día: 10 de junio

Actividad: Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil celebra sus 25 años

Lugar: Aula Magna de la Universidad Federico Santa María

Hora: 19:30

Precio: Gratuita

Día: 7 de junio hasta el 28 de julio

Actividad: Exposición El Cilindro como Soporte

Lugar: Centro de Artes y Oficios Almendral, El Almendral N° 3627, San Felipe.

Hora: Lunes a viernes: 9:00 a 13:00/15:00 a 18:00; Sábados y domingos: 10:30 a 18:00.

Precio: Liberada

Día: 10 de junio

Actividad: ValparaiSong con Quique Neira, Sol y Lluvia y Tito Escárate.

Lugar: Teatro Municipal

Hora: 20.30

Precio: $7.000, $14.000; y $10.000.

Día: 10 de junio

Actividad: Concierto Trio Chicago & Friends

Lugar: Teatro Municipal de Chillán

Hora: 19:00 horas

Precio: Entrada gratuita

Día: 11 de junio

Actividad: Ballet Clásico Ruso

Lugar: Teatro Municipal de Chillán

Hora:19:30 horas

Precio:$15 mil a $35 mil.

Día: Desde el 8 de junio al 11 de junio

Actividad: Museo de la camiseta

Lugar: Gimnasio municipal de Concepción

Hora: 10:00 a 22:00

Precio: entrada liberada

Día: 9 de junio

Actividad: Obra Burócratas

Lugar: Teatro marina del sol

Hora: 20:30

Precio: $4.500

Día: 9 de junio

Actividad: Montaje Prima Donna

Lugar: Teatro de la UdeC

Hora: 19:30

Precio: $2.500

Día: 10 de junio

Actividad: Presentación de Sergio Freire

Lugar: Remedy Pub

Hora: 22:00

Precio: $5.000

Día: 09 de junio

Actividad: Centro Cultural El Austral

Lugar: Yungay 733

Hora: Desde las 10 horas

Precio:Entrada Liberada

Día: 09 de junio

Actividad: Lemon, tributo a U2 en Valdivia

Lugar:Casino Dreams

Hora: desde las 23 horas

Precio: Gratis con tu entrada al Casino ($3.200)

Día: 09 junio

Actividad: Us and Them: Tributo a Pink Floyd

Lugar: Casino Dreams Valdivia

Hora: Desde las 22 horas

Precio: Venta en TicketPro

Día: 10 de junio

Actividad: Nancy San Martín: La voz de la tierra Mapuche

Lugar: Teatro municipal Lord Cochrane, Independencia 455

Hora: Desde las 20 horas

Precio: Liberada. Retiro de entradas en Casa Prochelle (Isla Teja).

Día:10 de junio

Actividad: Exposición: Bahía Mehuín

Lugar: Museo Philippi, sector Isla Teja

Hora: Desde las 10 horas

Precio: Liberada para estudiantes, adultos a $1.500, adulto mayor a $1.000 y niños a $300.

Día: 9 de junio

Actividad: Concierto de Piano “De la música romántica europea a la música chilena de hoy”

Artista: pianista Eva Muñoz

Lugar: Centro Cultural de Osorno, Matta 516

Hora: 19:30 hrs

Precio: gratis

Día: 9 de junio

Actividad: Encuentro artista Gonzalo Cienfuegos con comunidad

Lugar: Galería Bosque Nativo Puerto Varas

Hora:17:00 horas

Precio: gratis

Día: 8 de junio

Actividad: Concierto dúo Aubert & Hoefs de piano y cello

Lugar: Centro Cultural Los Muermos

Hora:19:00 horas

Precio: gratis

Día: viernes y sábado

Actividad: Cachipún: Joe Vasconcellos, Nano Stern y Juanito Ayala

Lugar: Nescafé de las Artes

Hora: 21:00

Precio: desde $ 10.000

Día: Sábado y domingo

Actividad: Comic Ink Tattoo Convention

Lugar: Centro Cultural Mapocho

Precio: Diario $ 7.000, $ 10.000 los dos días

Día: viernes a domingo

Actividad: Tercera versión de Mundo Lana & Textil

Lugar: CasaPiedra, Av San Josemaría Escrivá de Balaguer 5600, Vitacura

Hora: 10:00-20:00 y 11:00 19:30

Precio: :$6.000 entrada general y $3.500 pesos preferencial. Menores de 12 años entran gratis.

Día: domingo

Actividad: Canticuenticos

Lugar: Nescafé de las Artes

Hora: 12:00

Precio: desde $ 15.000