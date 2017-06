[VIDEO] Hijo del dueño de Fruna a los trabajadores: "Si bajamos las ventas por el reportaje vamos a tener que despedir gente"

Un video filtrado mostró el discurso que dio Nicolás Santiesteban, hijo del dueño de la empresa Fruna , a los trabajadores, esto luego de que a través de un reportaje se denunciara una serie de irregularidades laborales..

En el artículo publicado la semana pasada en The Clinic , se contó la historia de Rolando Venegas, un funcionario que se suicidó en su puesto de trabajo, lo que más tarde terminó en el fallecimiento de otro trabajador debido al impacto por la partida de su compañero.

Todos estos hechos, según el reportaje, se desencadenaron debido al hostigamiento laboral al que habría sido sometido por parte de sus empleadores.

Luego de esto, y en medio de fuertes desmentidos entregados a través de comunicados y publicaciones en redes sociales, se conoció de un video donde Santiesteban les habla a un grupo de trabajadoras sobre el conflicto, que los tiene en la mira de la Inspección del Trabajo.

“Ustedes tienen un trabajo digno acá en Fruna, muchas no terminaron cuarto medio, pero acá se les dio la oportunidad. Lamentamos como empresa, yo como Nicolás, como persona, la muerte de don Rolando y de don Juan, no sabemos qué llevó a don Rolando a suicidarse, nosotros vamos a mejorar el trato con ustedes”, decía el autodenominado "Willy Wonka chileno" en un material publicado por "El Desconcierto"

“No queremos que les cambien el horario como dijo el sindicato 3. El café de la noche, el carrito con el sandwich no se los vamos a negar nunca”, agregó, ante los aplausos de las trabajadores. Entonces, Santiesteban reconoció que “la Inspección del Trabajo está detrás de nosotros, con todo eso del reportaje y de las mentiras que hablaron. Acá las embarazadas no comen al lado de la basura”.

Tras esto, y ante los trabajadores, habló de las consecuencias que podría tener en sus empleos los problemas generados por estas denuncias.

"Si Fruna baja las ventas a raíz de este reportaje, va a ser a pura mentira y ¿qué pasa si bajamos las ventas? Vamos a tener que despedir gente y no es la gracia despedir gente por una mentira que nos perjudicó a todos los trabajadores de Fruna. Acá hay gente de esfuerzo, ustedes, que siempre les he tenido respeto, siempre las he escuchado a todas. Les tenemos mucho cariño, nunca las vamos a mirar en menos, ustedes le dan vida a esta empresa", finalizó.