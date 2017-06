Acusado de espionaje en la Clínica Santa María: "No tienen ninguna prueba"

Un nuevo caso de presunto espionaje se dio a conocer durante las últimas horas, e involucra a la Clínica Santa María, recinto donde supuestamente instalaron cámaras y micrófonos ocultos en sus oficinas.

La denuncia, que apareció en el medio El Mostrador , supuestamente fue entregada por Williams Herrera, ex supervisor de seguridad del recinto de salud, y apuntó contra el jefe de seguridad, Jorge Cantero, quien tras este episodio terminó siendo desvinculado.

Según la acusación, Cantero "contrató a un funcionario de la PDI para espiar gerentes, subgerentes, supervisores y administrativos".

Ante esto, el denunciado afirmó a LUN que está siendo "calumniado". "Acá no hay robo, ni ilícito, ni muerte", expresó el otrora jefe de seguridad.

"No tiene ninguna prueba (Herrera), ¿y sabe por qué no tiene nada? porque no existe?", sentenció.

Cantero afirmó que su acusador lo amenazó con que "iba a decir cosas que sabía" y que terminó siendo despedido. También señaló que tiene conocidos en la PDI porque fue funcionario de la institución, de la que se jubiló en 2001.

En medio de todo esto, Herrera también habló con el matutino, y desconoció la presunta acusación tal como apareció en la prensa. "No sé de donde salió todo esto; a mí me desvincularon por un asunto laboral y ni siquiera fui a la inspección del trabajo. Ese correo no es el que mandé", sentenció.

Pese a toda la confusión, la Clínica Santa María afirmó que "tomará todas las medidas necesarias para investigar los antecedentes aportados", mientras que desde la PDI señalaron que aún no ha llegado una denuncia formal.