Fraude en Carabineros: se habrían usado boletas falsas para ocultar el delito

Parte del millonario desfalco de Carabineros , que ya llega a $ 21.500 millones se habría hecho usando boletas ideológicamente falsas, es decir, documentos cursados por trabajos que nunca se hicieron, pero con el fin de justificar el ingreso de dinero. La Fiscalía ya puso en antecedentes al Servicio de Impuestos Internos (SII).

Según publica hoy La Tercera , esto lo confesó el coronel (R) de Carabineros Fernando Pérez Barría, ex jefe del Departamento I de Finanzas. “Las boletas de honorarios de prestación de servicios a terceros, que figuran como ingresos míos hasta el 2009 (año tributario 2010), no corresponden a prestaciones de servicio efectivas realizadas por mí, sino que corresponden a boletas que me conseguí con un amigo personal, que tenía una consultora que prestaba servicios a un establecimiento de educación superior”, dice la declaración a la que accedió la publicación

Pérez Barría dijo haber recibido $ 900 millones entre 2008 y 2009, pero fue formalizado por malversar $ 1.000 millones. Contó que recibía unos $ 75 millones cada vez que le correpondía flexibilizar la ejecución presupuestaria.

En su testimonio también acusó haber recibido presiones y que el general (R) Flavio Echeverría estaría detrás del examen de droga que lo alejó de la institución al salir positivo para marihuana.