ME-O por atentado contra Jaime Guzmán: “Fue un acto terrorista”

16:07 El candidato presidencial del PRO coincidió con Chile Vamos en el atentado que acabó con la vida del ex senador donde Raúl Escobar es sindicado como el autor material.

El candidato presidencial del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, calificó de “terrorista” el atentado que acabó con la vida de Jaime Guzmán en 1991 y donde Raúl Escobar, alias “comandante Emilio”, es sindicado como el autor material del crimen a la espera de su extradición.

ME-O en el programa “Cadena Nacional” dijo, según recogió La Segunda , que “yo creo que sí, fue un acto terrorista. Y me cuesta discusiones con mucha gente que quiero mucho, que viene de la izquierda. Es como dice la derecha (atentado terrorista) (…) Me cuesta y me duele porque ellos mataron a tanta gente y guardaron silencio tantas veces”.

La Cámara de Diputados aprobó la extradición del “comandante Emilio” , propuesta presentada por la UDI, con 91 votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones.