Informe de Flavio Echeverría fue el que descartó irregularidades en 2011

09:08 UAF alertó ese año de irregularidades a la Fiscalía de Alta Complejidad ese año. Fiscal explicó que no se detectaron delitos, sin embargo documento que lo motivó, fue firmado por uno de los involucrados.

Ayer se supo que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) alertó en 2011 a la Fiscalía de Alta Complejidad de operaciones sospechosas del coronel (r) de Carabineros , Arnoldo Riveros, que, ganando poco más de $ 1 millón, recibió depósitos por $ 48 millones en un año. No obstante, el fiscal que estaba a cargo, José Morales, explicó que no siguió investigando el caso que finalmente es parte del millonario fraude a Carabineros porque se llegó a la conclusión de que no había irregularidades ni delitos

"Se recibieron informes que permitían descartar irregularidades en esta materia, al menos uno de ellos suscrito a hechos que actualmente están siendo investigados", dijo ayer Morales a La Segunda sin explicitar más al respecto.

No obstante, Ciper dio a conocer que el documento en cuestión lo firmó el ex jefe de Finanzas de Carabineros, Flavio Echeverría (imputado en el caso) quien en el informe aseguró que no existían anomalías en los movimientos de Riveros. Tras ello, la causa se archivó.

Riveros y Echeverría están detenidos y apuntados como los líderes del millonarii desfalco que alcanza los $ 21.500 millones y 75 imputados.