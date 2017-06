Bachelet defendió la reforma educacional y llamó a no desinformar sobre la Ley de Inclusión

10:30 "No es sano que se digan cosas que no son reales o que se trate de confundir a los apoderados", dijo la Presidenta, asegurando que la iniciativa no cerrará colegios.

La Presidenta Michelle Bachelet defendió nuevamente la reforma educacional impulsada durante su gobierno, al tiempo que llamó a no desinformar ni confundir sobre la Ley de Inclusión, que eliminó el lucro, el copago y la selección en establecimientos que reciben recursos del Estado.

"Hemos llevado a cabo una reforma educacional que hay gente que la ha criticado fuertemente (...) En democracia no me asusta que haya opiniones diferentes, pero no es sano que se desinforme, que se digan cosas que no son reales o que se trate de confundir a los apoderados que querrán, obviamente, lo mejor para sus hijos", dijo en una actividad.

"Eso es lo que está pasando con la Ley de Inclusión, donde hay muchos fantasmas. Es falso que obligue a cerrar colegios, lo que va a pasar es que algunos colegios particulares subvencionados se van a convertir en corporaciones sin fines de lucro, que es lo mismo que decir que la plata que el Estado está colocando tiene que ser usada para mejorar la calidad de la educación", explicó.

La Mandataria sostuvo que el programa "se está haciendo gradualmente", e invitó "a que miremos la reforma educacional desde todos sus ámbitos, con una mirada de conjunto, con información real y no basándonos en mitos o miedos que pueden existir y valoremos los avances".