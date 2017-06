Inmigrantes piden que la PDI investigue afiches xenófobos desplegados en Santiago

Un afiche donde se lee ¡No más inmigrantes indeseables! ¡Nuestro pueblo primero! está desplegado en algunas partes de Avenida Vicuña Mackenna, especialmente en la comuna de La Florida. Desde el Movimiento Acción Migrante piden que los carteles sean investigados por la PDI basándose en la ley 20.609 contra la discriminación.

El Movimiento de Acción Nacional Socialista de Chile, MANS , es quien firma los afiches y según La Segunda , se trataría de una exmilitar chileno quien administra el sitio. De iniciales A.F.S, el oficial en retiro del Ejército también trabajó como jefe de control interno de Cencosud.

Así también lo corroboraron desde la compañía, pero añadieron que como parte de los valores de la empresa está el respeto al ser humano sin reconocer diferencias, entre ella, de nacionalidad y origen.

En la web de MANS se reiteran mensajes similares y se trataría de una célula llamada "Estandarte Horst Vessel", un nazi fallecido. En su página, tienen una publicación que hace alusión a Estado Nacionalista v/S Estado de Inmigración como uno de sus puntos principales y se basan en los valores culturales de cada etnia para entregar este tipo de mensajes.

"Que cada pueblo, raza o nación, debe proteger su herencia étnica y cultural, y se limite a sus propias fronteras nacionales, como único medio eficaz de mantener y promover la diversidad (...) los chilenos debemos proteger nuestra herencia étnica y cultural ante los reiterados intentos del poder mundial de borrar las naturales diferencias que existen entre los hombres, pueblos y naciones", describen.

La vocera del movimiento Acción Migrante (MAM), Tatiana Albuja, nacida en Ecuador, estableció que la aparición de estos carteles es una situación alarmante. "Hoy la comunidad migrante vive en un estado de excepción y amenaza", agregó.

Oscar Canelo, dirigente de la comunidad Dominicana en Chile, sindicó a Tele13 que "ojalá que esas personas que asumen esa actitud irresponsable le pidan a Dios nunca verse en la obligación de salir de su país para salir a buscar otras oportunidades".

La doctora en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, Ximena Póo, explicó que este tipo de afiches no es nueva, porque también se ha manifestado en contra de pueblos originarios y la comunidad LGBTI.

"Esta tansición es peligrosa, porque pueden pasar a la acción que en este caso significa violencia, como se a visto en otros países. El estado tiene una responsabilidad, por ejemplo, agilizando la ley migratoria", agregó.

Después del informe emitido en Canal 13 sobre el despliegue de estos afiches, la cuenta de Facebook de MANS hizo referencia a la nota periodística y publicaron:

"Defender lo propio no es odio, evitar que ingresen al país delincuentes, estafadores, usureros, ilegales y prostitutas no es xenofobia, es ser responsables y prudentes", escribieron. Y reiteraron que no se refieren a todos los extranjeros, sólo a los "indeseables".

"En nuestra propaganda ven lo que quieren ver, no lo que realmente dice".