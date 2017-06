Los destinos preferidos para viajar durante las vacaciones de invierno

A mediados de julio la mayoría de los chilenos se toma vacaciones de invierno y Madrid aparece como el destino preferido para viajar fuera del país, mientras que dentro de Chile la gente opta por ir a Iquique.

Así lo arrojó un estudio realizado por Hopper, la aplicación que predice el precio a futuro de los viajes en avión.

Según la empresa, a los chilenos también les gusta viajar en este periodo a Miami, Cancún, París y Nueva York. En el caso de los destinos nacionales, a Iquique le siguen Punta Arenas, Calama, Arica y Puerto Montt.

Si se trata de precios más baratos, los destinos más económicos son Lima (US$ 225), Buenos Aires (US$ 248) y Río de Janeiro (US$ 375).

¿Cuál es la mejor fecha para comprar pasajes? Según Hopper, los precios de vuelos nacionales comienzan a elevarse gradualmente 42 días antes de la partida; en el caso de los internacionales, el aumento comienza 21 días antes del despegue. En el caso de estos últimos, los precios varían cerca de un 5% antes de esta fecha.