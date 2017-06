[VIDEO] El chiste de doble sentido de Bachelet que sacó varias risas entre las mujeres

10:45 La Presidenta estaba en la pauta sobre el empleo femenino en el transporte público, cuando lanzó una "tallita" que no dejó indiferente a ninguna de las presentes.

La Presidenta Michelle Bachelet estaba en la comuna de Providencia en el encuentro de mujeres para promover el empleo femenino en el transporte público, cuando lanzó un chiste de connotación sexual.

Mientras alababa la experiencia de las féminas en diferentes rubros que han destacado, como la minería o las Fuerzas Armadas, la Mandataria se relajó y tiro una "tallita" que sacó varias risas para quienes la tomaron con un doble sentido.

"Nuestra amiga nos decías que lo grande es más fácil, yo no lo sé, a mí no me ha tocado, pero ella lo conoce por experiencia", dijo Bachelet mientras se reía.