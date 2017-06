Krassnoff emplazó a Piñera: "Impresentable que se haya sumado gratuitamente al coro de mentiras"

21:42 El ex militar condenado por violaciones a los Derechos Humanos criticó al precandidato de Chile Vamos, luego de afirmar que relacionar su figura con las FF.AA es un insulto.

El brigadier (r) del Ejército, Miguel Krassnoff Martchenko, lanzó un duro emplazamiento contra el precandidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, esto luego de mencionarlo en una entrevista televisiva.

El ex Presidente había afirmado que no se debe confundir a las Fuerzas Armadas como institución a "los que solidarizan y tratan de identificar al general Contreras o al Capitán o Coronel Krassnoff con las Fuerzas Armadas están haciéndole (sic) un insulto a las Fuerzas Armadas".

En una carta consignada por Emol , el ex militar condenado por violaciones a los Derechos Humanos en Dictadura calificó de "desafortunados" los dichos del postulante UDI-RN-PRI.

"Permitió asociarme con una palabra altamente injuriosa, falsa y extemporánea que no se comparece absoluto con la realidad de mis actuaciones como teniente del Ejército de Chile hace más de 40 años durante el cumplimiento de mis misiones militares que me impuso la gravísima situación que vivía nuestra Patria", afirmó.

Krassnoff agregó que "usted no me conoce y jamás ha cruzado palabra alguna con mi persona, pese a la formal invitación que le efectué años atrás para concretar aquello y de la cual no recibí respuesta alguna por su parte".

El reo de Punta Peuco también afirmó que es "impresentable que Usted se haya sumado gratuitamente al coro de mentiras e intencionadas falsedades con las cuales me han tratado los mismos que llevaron a Chile al mayor desastre republicano de su historia".

"Señor Piñera ¿Qué hacía Usted mientras yo arriesgaba mi vida por personas como Usted?", sentenció.