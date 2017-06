Santiago soporta el sistema frontal e Intendencia pedirá juntar agua en caso de riesgo de corte

10:08 Intendente Orrego dijo que como la isoterma cero es baja, no se generaría turbiedd en el río Maipo y no sería necesario ordenar la medida. Han caído entre 8 y 9 milímetros de los 65 que se espera que precipiten hasta mañana.

El sistema frontal que afecta desde ayer al centro sur del país llegó a la Región Metropolitana durante esta madrugada, sin provocar mayores estragos.

Según informó el intendente Claudio Orrego, han caído entre 8 y 9 milímetros de los 65 que se espera que precipiten hasta mañana. De momento, aseguró que sólo se acumuló agua en Barón de Juras Reales, y que no hay anegamientos. En ese lugar ya se está sacando el agua con una motobomba.

Afirmó que todas las cuadrillas de trabajo y maquinaria del MOP están en alerta desde ayer ante cualquier emergencia.

Consultado en 24 Horas sobre la posibilidad de cortes de agua potable por la posible tubiedad del río Maipo debido a las lluvias, estimó que ello no será necesario porque la isoterma cero está baja, por lo que significa que nevará más abajo de lo habitual. La turbierdad suele ocurrir cuando llueve muy arriba y con altas temperaturas, provocando movimiento de material.

No obstante, tras el protocolo que se dio a conocer ayer, el intendente advirtió que "cuando tengamos antecedentes técnicos validados a nivel metropolitano, vamos a hacer el llamado a juntar agua, aunque después no se corte". La idea explicó, es prevenir y que no pase lo que la última vez "que se terminó avisando a las 2:00 y nadie supo del corte".