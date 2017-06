Ossandón acusó al comando de Piñera de "montaje" por boletas falsas

El precandidato presidencial de Chile Vamos, Manuel José Ossandón, responsabilizó al comando de Sebastián Piñera de estar detrás del "montaje", tras la acusación de haber usado boletas irregulares.

Ayer, al inicio del debate radial, la periodista de radio Agricultura Pilar Molina acusó al senador de pedir dos boletas de $5 millones al empresario Juan José Gana Fernández para triangular pagos a su hermana, cuando él era alcalde de Pirque, en 1999.

"Detrás de esto está la gente del comando de Sebastián Piñera y lo vamos a comprobar", afirmó hoy en radio Biobío

El parlamentario dijo que el lunes se querellará contra el empresario, para lo cual contrató a un penalista "del más alto nivel, aunque me cueste lo que me cueste".

"Aquí no hay una investigación seria, segundo no puede una radio permitir que porque un señor dice al boleo que hace 20 años atrás existió una factura y aunque sea este año. A mí no me importa, porque yo sé que no lo he hecho", dijo.

En el caso de Molina, "le haré una presentación al Colegio de Periodistas, porque ella es parte de una operación".

"Me voy a defender porque lo que tengo es mi honra", recalcó.