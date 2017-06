Golborne pide no comparar el caso de los mineros de Aysén con el de los 33

10:27 "No corresponde comparar estos eventos, ni menos aún tratar de politizar un drama humano y la angustia que están viviendo los afectados y sus famillias", dijo el ex ministro de Minería.

El ex ministro de Minería del gobierno de Sebastián Piñera, Laurence Golborne, pidió no comparar el accidente que mantiene a dos mineros atrapados en Chile Chico, Región de Aysén, con la hazaña de los 33 mineros de Atacama.

Asimismo, pidió no politizar el caso, justo cuando hoy el precandidato de Chile Vamos, Sebastián Pilera, acusa en una entrevista radial que ha habido lentitud del gobierno para enfrentar esta emergencia.

"Más allá de las similitudes que existen en ambos casos, creo que no corresponde comparar estos eventos, ni menos apun tratar de politizar un drama humano y la angustia que están viviendo los afectados y sus famillias", escribió Golborne en una carta al director en El Mercurio

En la misiva agregó que "El éxito de esa empresa colectiva fue de todo un país", y aseguró que el éxito no fue por "una persona en particular, sino el resultado del esfuerzo y compromiso de más de mil personas"."Hoy enfrentamos una nueva tragedia. frenta a ella, más que hacer comparaciones, lo que debemos replicar es el sentimiento de unidad con más fuerza que antes. No es el momento de buscar responsables o felegar responsabillidades en otros. Debemos promover la esperanza y confiar en que quienes lleven adelante el proceso de búsqueda y rescate, tendrán éxito nuevamente".