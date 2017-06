La aplicación danesa que brinda asistencia a personas ciegas crece en Latinoamérica

10:00 Be My Eyes conecta a ciegos con una comunidad de voluntarios videntes de todo el mundo. A través de videollamadas, los usuarios son asistidos a la hora de leer etiquetas de remedios, fechas de vencimiento o las páginas de un libro. En Chile, la plataforma es utilizada por dos mil personas.

Años atrás, como consultor de la Asociación Danesa de Ciegos, Hans Jørgen Wiberg, quien posee una discapacidad visual desde pequeño, solía visitar a personas no videntes en sus casas. Con frecuencia, escuchaba que muchos de ellos deseaban poder ver, al menos una o dos veces al día, para no tener que molestar a sus familiares o amigos cada vez que necesitaban ayuda.

Así fue como Wiberg se dio cuenta de que la tecnología podía ser de gran ayuda e ideó Be My Eyes , una aplicación móvil que conecta, a través de videollamadas, a personas ciegas con toda una comunidad de usuarios videntes dispuestos a ayudar desde sus celulares.

La aplicación, que está disponible en noventa idiomas y se puede descargar de forma gratuita en la App Store, es muy fácil de utilizar. La persona ciega solicita asistencia a través de la plataforma y el voluntario recibe una notificación para iniciar la sesión de video. De esta forma, se puede ayudar a un no vidente a leer la fecha de vencimiento de un alimento, el nombre de un remedio o ayudarlo a seleccionar su ropa. Los ayudantes, a su vez, suman puntos y van pasando de niveles. En caso de recibir una notificación pero no estar disponible para responder, el voluntario no debe preocuparse, ya que otro ayudante tomará su lugar.

Actualmente, Be My Eyes es utilizada por más de 500 mil voluntarios alrededor del mundo y 35 mil personas ciegas o con baja visibilidad. En Latinoamérica, la aplicación fue descargada por más de 90 mil personas y en Chile se registran dos mil usuarios activos. Uno de ellos es Fernando Fuenzalida Vicuña, quien tiene sesenta años y es el director de la Corporación para Ciegos. Conoció la herramienta a través de una lista de correo y hoy la utiliza para recibir asistencia en tareas cotidianas.

“Creo que la app es de gran ayuda para las personas ciegas que en algún momento están solas. Por ejemplo, es útil al momento de elegir el color de la ropa, saber qué hay dentro del refrigerador, la fecha de vencimiento de algunos alimentos o para encontrar algo que se me haya caído al suelo. También en la descripción de diferentes cosas: etiquetas de remedios, de sobres, fotos o relatar qué hay en la pantalla del computador”, le explicó Vicuña a Soychile.cl

Desde Dinamarca, el equipo de Be My Eyes comunicó que la app no sólo busca ayudar a personas ciegas en sus tareas cotidianas, sino que también pretende mostrar una nueva forma de voluntariado donde la tecnología juega un rol fundamental.

“Nuestro objetivo general es hacer que el mundo sea más accesible para los usuarios ciegos o con discapacidades visuales. Nuestros próximos pasos serán hacer crecer la comunidad, establecer asociaciones con más organizaciones para ciegos, crear nuevas grandes funciones y estar en todas las plataformas móviles”, adelantó Alexander Hauerslev Jensen, director de la comunidad Be My Eyes.