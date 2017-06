Kramer se transformó en Ossandón: "Yo no tengo idea de nada"

08:56 El video llamado "Manuel no sé no sabía" ya suma casi 60 mil reproducciones en un par de horas. Al final, le didica un mensaje de feliz día del papá a "Manuel Nosé".

El comediante Stefan Kramer lo hizo una vez más. Esta vez Manuel José Ossandón fue la "víctima" del imitador y se convirtió en el precandidato presidencial de Chile Vamos.

Para la hilarante rutina tomó de referencias las últimas semanas del exalcalde de Puente Alto en los debates de cara a las primarias, tales como su desafortunada participación en Tolerancia Cero de Chilevisión y CNN Chile.

El video dura poco más de dos minutos y en ellos Kramer repite las frases "no cierto", "no sé", "es que yo nunca voy a robar", "yo no tengo idea de nada", las que han motivado las críticas por el precandidato.

