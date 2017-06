Juan Emilio Cheyre: "No he cometido ningún delito, ¡jamás!"

15:41 El ex comandante en jefe del Ejército, procesado como presunto cómplice en el caso Caravana de la Muerte, dijo que no habría aceptado comandar la rama castrense si hubiese estado comprometido en un caso de DD.HH.

En una entrevista con el diario El Día, el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, quien se encuentra procesado como presunto cómplice por la muerte de 15 personas en el denominado caso Caravana de la Muerte, se refirió a la acusación que pesa en su contra.

El ex comandante en jefe del Ejército, dijo que "me han investigado por 40 y tantos años y en profundidad más de 25 años" y además negó toda participación en los hechos.

"Mi hoja de vida es intachable. Si hubiera tenido una reserva mental de haber estado comprometido directa o indirectamente en un hecho de DD.HH., no habría aceptado ser comandante en jefe del Ejército. No he cometido ningún delito, ¡jamás! No he estado vinculado con ninguno de los episodios que se mencionan", dijo Cheyre.