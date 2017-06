Bachelet por chiste de Piñera: "Bromear con eso es despreciarnos a todas"

La Presidenta Michelle Bachelet usó su cuenta de Twitter para enviar un mensaje referente al chiste que hizo Sebastián Piñera que fue considerado machista en redes sociales y fue condenado por el Gobierno.

"Una violación es expresión de la mayor violencia contra las mujeres. Bromear con eso es despreciarnos a todas y no es aceptable", escribió la Mandataria.

Una violación es expresión de la mayor violencia contra las mujeres. Bromear con eso es despreciarnos a todas y no es aceptable. — Michelle Bachelet (@mbachelet) 20 de junio de 2017

El precandidato de Chile Vamos invitó a los presentes en la Región del Maule a que hicieran un "juego": "Las mujeres se tiran al suelo y se hacen las muertas, y nosotros, los hombres nos tiramos encima y nos hacemos los vivos".

El Gobierno condenó su chiste esta mañana y la vocera Paula Narváez dijo que "no caben los chistes que vulneran los derechos de las mujeres", especialmente de las personas que tienen "presencia pública importante y aspiran a gobernar los destinos del país".

En 2011 cuando era presidente de Chile, Piñera ya tuvo un impasse que fue considerado machista por el país. Cuando estaba en una cumbre de mandatarios en México, el político preguntó: "¿Sabe usted cuál es la diferencia entre un político y una dama?.

Y respondió de inmediato: "Cuando el político dice que 'sí' quiere decir 'tal vez', cuando dice 'tal vez' quiere decir que 'no' y cuando dice que 'no', no es político. Cuando una dama dice que 'no' quiere decir 'tal vez', cuando dice 'tal vez' quiere decir que 'sí', cuando dice que 'sí' no es dama", dijo.

En ese entonces sus declaraciones también fueron criticadas en redes sociales, por ministros de Estado y su esposa Cecilia Morel.