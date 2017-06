Canciller en la OEA: "Bolivia tiene total falta de credibilidad"

El canciller Heraldo Muñoz intervino hoy en la sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realiza en Cancún, donde repudió la actitud de Bolivia de llevar a esa instancia su demanda marítima y el haber denunciado la detención de los aduaneros y militares de ese país en Alto Hospici o. Además, denunció una actitud violenta e injuriosa del vecino país.

Esto, en réplica a las acusaciones realizadas por el canciller boliviano Fernando Huanacuni, quien volvió a exigir la "inmediata liberación" de sus connacionales.

Muñoz acusó que Bolivia quiere involucrar a terceras naciones en este problema, los cuales podrían reaccionae "de buena fe" al desconocer los detalles de la situación que tiene en juicio abreviado a los nueve bolicianos por porte ilegal de armas, robo con intimidación e ingreso ilegal al país.

"Paralelamente (Bolivia) ataca y agrede verbalmente a Chile, el deseado interlocutor (del diálogo que aseguran buscar)., contra la Presidenta de la República de Chile, contra el Congreso Nacional, contra el Poder Judicial, contra el pueblo de nuestro país. Nuestro país siempre ha tenido respeto por el gobierno boliviano y por su pueblo. Nunca una injuria, nunca un adjetivo, nunca una personalización.. Bolivia unilateralmente presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia y viene a ventilar aquí, en la OEA, un asunto que radicó por voluntad propia en la CIJ. Y yo quisiera recordar que desde hace años este tema no está en la agenda de la OEA, al menos yo no lo veo, si alguien me pudiera corregir al respecto. Y quiero reiterar que en la relación bilateral entre ambos paísesy así quedó establecido en el tratado de paz y amistad de 1904, y no reconocemos competencia alguna a foros internacionales o a terceros actores para analizar o pronunciarse sobre materias que tienen que ver con nuestra integridad territorial", dijo Muñoz.

. Y el ejemplo de doble discurso señor Presidente es interminable porque atacan a la OEA como 'ministerio de colonias', pero vienen acá a hacer sus planteamientos", prosiguió.

Sobre los bolivianos detenidos, Muñoz dijo que

Asimismo, reiteró que "los tribunales de justicia en Chile son independientes, hay separación de poderes y hay estado de derecho".

Muñoz recordó además que han ocurridocon efectivos armados bolivianos en territorio chileno entre 2010 y 2017.