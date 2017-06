Monseñor Ramos por visita del Papa a La Araucanía: "Va a traer unas palabras de esperanza a la región"

El obispo auxiliar de Santigo, Fernando Ramos, se refirió a la visita del Papa Francisco a La Araucanía, asegurando que traerá palabras de esperanza a la región, marcada por casos de violencia.

"Es una zona que ha vivido tensiones importantes y dentro de las posibilidades que se barajaban, el Papa decidió ir a La Araucanía, justamente por las tensiones. Va a traer unas palabras de esperanza a la región. Ese ha sido un tema importante", dijo a radio Cooperativa

El monseñor también enfatizó que no hay que preocuparse si el Pontífice aborda temas como la aspiración marítima boliviana.

"Habitualmente el Papa no entra en temas muy específicos de los países, no hay que preocuparse y no vemos con temor alguna manifestación de ese tipo", dijo.

"El Papa sabe bien lo que quiere expresar. Es una visita corta a ritmo pausado, de manera que no va a tener gran disponibilidad de tiempo para decir muchas cosas", añadió.

Ramos también celebró la designación de Benito Baranda como coordinador de la visita Papal. "Me parece excelente, creo que vamos a tener un entendimiento fluido con él para coordinar la visita".