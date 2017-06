[VIDEO] Un romántico: le pidió matrimonio en pleno Paseo Ahumada

Francisco Díaz es uno de esos románticos empedernidos que se la jugó para hacer la petición más importante de su vida: le pidió matrimonio a su pareja usando la tradicional pantalla del Paseo Ahumada con Moneda en Santiago.

Francisco de 30 años caminaba con su polola Natalia Naranjo de 28 años cuando la sorprendió. A las 13:00 la pantalla comenzó a transmitir imágenes de la pareja con el hashtag #ElijoaNataliaNataliapor siempre, aceptas?.

Por suerte esta petición tuvo un final feliz y la restauradora de profesión, dijo que sí. En ese momento el público presente alabó el momento y gritaban "viva el amor". También llegaron mariachis y rosas.

"Desde que la conozco siento que es la mujer de mi vida. Con la gatita, como le digo, llevamos más de tres años de relación, y dos años viviendo juntos, por lo que sentía que era el momento de concretar el compromiso que tengo con ella", relató Francisco.

En tanto, Natalia no lo podía creer. "No me esperaba esto, aún estoy en shock. Él me había dicho que fuéramos a almorzar. De repente pasamos por la pantalla y me dijo que quería escribir algo, y así estuvimos esperando su mensaje hasta que apareció un video con fotos de nosotros. Al principio no entendía nada", compartió.

Pero Francisco no es el único que pudo hacer algo así, pues en los próximos días estará funcionando una tecnología que le permite a cualquier persona enviar frases con el hashtag #Elijo ingresando a TuElección.cl , las que después serán reflejadas en la pantalla.

Las frases serán replicadas de manera simultánea en otras cinco pantallas del Gran Santiago, las cuales están ubicadas en Bilbao con Manquehue, Grecia con Matta, entrada al metro de Mall Plaza Vespucio, Puente La Dehesa, y Plaza Italia.