Araya acusó machismo de Camila Vallejo y dijo que responsables del cuidado de Lisette Villa eran comunistas

El senador Pedro Araya, acusó machismo de parte de la diputada Camila Vallejo (PC) a raíz de las críticas de la parlamentaria a la posición que adoptó en la objeción de conciencia en el proyecto de aborto y, la vinculó como una reacción a que la ex ministra de Justicia y pareja del senador, Javiera Blanco, haya sido acusada de una “negligencia inexcusable”, por la comisión investigadora del Sename II.

En conversación con radio Cooperativa, Araya dijo que “lo que dijo Vallejo me parece una bajeza, ella no tiene por qué mezclar razones personales con lo que uno vota en el Senado. Su comentario me parece machista”.

El parlamentario descartó además que, su posición favorable a extender la objeción de conciencia más allá del médico, haya sido una reacción a las críticas a Blanco en la investigación por las muertes del Sename. “Eso es absolutamente falso, el gobierno sabía que yo tenía dos piedras de tope con este proyecto”.

Sobre las acusaciones contra la ex ministra de Justicia y actual abogada consejera del CDE, Araya dijo que “hay un juego de la derecha que es bastante injusto contra Javiera Blanco”.

El parlamentario, además acusó que “la directora del centro donde muere Lisette Villa y la directora regional del Sename de la época eran militantes comunistas”.

“Uno esperaría que la diputada Vallejo tenga el mismo estándar y salga a condenar fuertemente las actuaciones de sus compañeras comunistas que estaban directamente al cuidado de Lisette”, sostuvo Araya.

“Javiera Blanco aparece responsable de todo (…) creo que hay una persecusión”, dijo el senador.