Marcela Vacarezza criticó que Bachelet relacionara una violación con el chiste de Piñera

14:54 La animadora consideró que se exageró con el tema y así lo expresó en su cuenta de Twitter, donde respondió a varias personas que no piensan lo mismo.

La psicóloga y animadora Marcela Vacarezza no estuvo de acuerdo con la polémica que generó un desafortunado chiste del ex Presidente Sebastián Piñera, el cual fue calificado de machista y que fue comentado varias veces por la vocera de gobierno e incluso por la Presidenta Michelle Bachelet.

"Me van a llover los insultos y las críticas, pero me parece que darle categoría de 'violación' al mal chiste de Piñera es truculento. Si nos ceñimos a lo que dice -'las mujeres se hacen'(las muertas)-, hay un juego de parte de la mujer, voluntadm una participación. Insisto, el chiste es malo, fome, antiguo y desafortunado oara un candidato y ex Pdte, pero ¿no será mucho lo que ha dado?", escribió en Twitter, donde varios la criticaron.

Unos le dijeron que era muy parecido a lo que le pasó a Nabila Rifo, a lo que contestó: "Lo de Nabila es un acto cruel, cobarde y tremendo, Dos cosas muy dinstintas".

Otro tuitero la desafió a decirle de dónde había salido la relación con la violación.

"Si me puedes decir de dónde sacaron la violación... te hago un queque", le escribió @mrcastiramos, a lo que ella replicó: "Búsquelo en la cuenta de la Presidenta. Espero su queque".