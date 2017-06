Fiscal nacional sancionó al Emiliano Arias con una multa por el caso de incendios forestales

El fiscal nacional, Jorge Abbott, sancionó al fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias por infringir Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y el reglamento interno institucional, en el marco del caso incendios forestales.

La sanción es una multa del 5% de su remuneración mensual por el tiempo de un mes, pese a que el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes y quien investigó a Arias, sólo había propuesto una censura por escrito.

Según la resolución, Arias incurrió en una infracción cuando abrió de oficio una indagatoria criminal para investigar la grabación de una conversación sostenida entre él y las víctimas del incendio de Pumanque el 1 de febrero. ¿Cuál fue el problema de ello? que según el fiscal sumariante Arias debía haberse inhabilitado porque tendría interés en el caso como víctima.

Esto por cuanto abrió la investigación un mes después de los hechos, luego de que los ejecutivos de CGE denunciaran a Arias ante el Ministerio Público por decir en una entrevista en medio de la investigación, que el fuego se produjo porque no hubo una "adecuada mantención del tendido".Además, el fiscal nacional lo sancionó porque Arias no respetó "el deber de guardar secreto de la información que toma conocimiento por razones de su cargo, al revelar la reunión sostenida con las víctimas del incendio de Pumanque aspectos sensibles en cuando al origen de los siniestros y a los posibles responsables de los mismos, en circunstancias que no todos los asistentes tenían calidad de intervinientes". También se le reprochó desconocer el principio de jerarquía de la institución al decir que en "la investigación penal no tengo jefe".

Se le sancionó también por dar entrevistas de trascendencia nacional sin informar al fiscal nacional.