Hermano de minero atrapado en Aysén: "Nos dijeron que trajéramos las cruces y las lápidas"

18:41 Andrés Sánchez criticó a las autoridades por descartar la posibilidad de hallar con vida a los trabajadores. "No hemos perdido ninguna esperanza", afirmó.

Andrés Sánchez, hermano de Jorge Sánchez, uno de los mineros que llevan dos semanas atrapados en la mina Delia II de Chile Chico, en la Región de Aysén, lanzó una dura crítica a las autoridades por descartar la posibilidad de hallar con vida a los trabajadores accidentados

En conversación con radio ADN , el familiar del minero que se encuentra en yacimiento inundado afirmó que "no hemos perdido ninguna esperanza. Mientras no nos demuestren lo contrario, mientras no nos muestren un cuerpo".

"No tienen ningún plan b para rescatar a las personas si las llegaran a encontrar. Lo último que nos dijeron fue que trajéramos las cruces y las lápidas y nos instalemos ahí", aseguró Sánchez, afirmando que los han instado a dejar el lugar.

En medio de la entrevista a la emisora, Sánchez encaró a la intendenta Karina Alejandra Acevedo. "Queremos que nos entregue explicaciones porque no se han acercado. La falta de respeto de usted hacia nosotros es mucho", le dijo el familiar.

La intendenta le contestó y le dijo que "lo que le quiero comentar es que hemos conversado y dialogado en todo momento. He sido súper honesta y fraterna al decir cómo es la situación que estamos viviendo".

"Esto es una tragedia para ustedes y para nosotros como gobierno. Empatizamos plenamente con el dolor, pero no podemos estar aquí en los dimes y diretes de lo que hicimos o no hicimos cuando la inversión que se ha hecho y las ganas y el esfuerzo están disponibles", agregó Acevedo.

Desde el Gobierno confirmaron que los trabajos continuarán, pese a que el ingreso de agua y lodo provocado por el derrumbe hayan minimizado las posibilidades de supervivencia de los trabajadores.