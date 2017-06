Cathy Barriga a las feministas: “Usan el Ni Una Menos, pero después tratan de cabeza hueca a las que son distintas”

La alcaldesa de Maipúa, Cathy Barriga, criticó a las feministas que defienden sus derechos, pero que tratan mal a las que piensan distinto, según la ex chica Mekano. Además, señaló que todos los extremos son malos y que las mujeres son de matices.

En conversación con La Tercera la autoridad municipal le dijo a sus pares de género que “usan el Ni Una Menos, pero después andan tratando de cabeza hueca a las que son distintas. Me gusta arreglarme desde chica, pero también me encantan las mujeres que van más relajadas por la vida. Todos los fanatismos son malos. Hay matices. Y la mujer, como concepto, es de matices. No pertenezco a ningún movimiento, soy mujer y defiendo a todas las mujeres”.

Barriga, también, defendió su gusto por Hello Kitty, asegurando su gusto por el rosado, confirmó que quiere ser recordada como la mejor edil de Maipú y que le corta el pelo a todos “sus hombres” en la casa.