Solange Huerta: "Me pregunto si hay un genuino interés por lo niños o un aprovechamiento político"

La directora nacional del Sename, Solange Huerta, ad portas de cumplir un año en el cargo evalúa este periodo y cuestionó el real interés que a su juicio ha tenido el desarrollo de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que analiza las responsabilidades políticas que hubo en la muerte de los menores.

"Hay comentarios que me hacen preguntarme si de verdad hay un genuino interés de mejorar la situación de los niños o más bien hay un aprovechamiento político (…) este es un tema muy serio, y creo que el aprovechamiento o el intento de aprovechamiento político va en contra", sostuvo.

En entrevista con El Mercurio, afirmó que cuando concluyeron que había 210 niños muertos en el sistema entre enero de 2005 y 30 de junio de 2016, también se consideraron a las otras personas que habían muerto en otros sistemas, como los fallecidos por atropello.

Aunque muchos consideraron alarmante el número, Huerta precisó que lo que no puede ocurrir es que muera un menor que forma parte de la red por algo doloso o culposo.

"Me parecía llamativo que tantos casos murieran por cardiorespiratorio, lo que no es una causa legal, pero tenemos sólo esa información y eso no nos permite conocer qué hay detrás de esas muertes", precisó.

Huerta espera que los diputados tomen en cuenta todos los antecedentes de lo que ha hecho el Sename. "Nos quedamos atrás en muchas cosas, pero sería injusto decir que no se ha avanzado nada o no se ha hecho nada, porque puedo dar cuenta de que se hicieron una serie de mejoras, respecto de cuestiones que levantó la primera comisión investigadora", recalcó.

En cuanto a la opción que la comisión acuse a la exministra Javiera Blanco por "negligencia inexcusable", Huerta señaló que se han hecho avances, pero no han estado a la altura de Chile en términos de desarrollo.

"Eso no es algo que dependa de un solo gobierno, sino que tenemos que mirarlo como política pública, que no sea una bandera política”, finalizó.