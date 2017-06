Villouta renunció a "El Interruptor": "No me queda otra que dar un paso al lado"

El presentador de televisión José Miguel Villouta renunció a "El Interruptor" tras el polémico episodio con el pastor Soto la semana pasada.

"El programa que inventé hace más de 10 años y que volvió el 2016, tomó un giro para el cual otros tendrán las herramientas adecuadas (...) no me queda otra que dar un paso al lado. Espero me entiendan, sobretodo los que me acompañaron en este camino. Muchas gracias a ustedes. Me hicieron muy feliz", precisó en una publicación

Su renuncia se da luego del polémico episodio que vivió la semana pasada cuando el pastor Soto pisó la bandera del orgullo gay en sus narices, además aseguró que hace tiempo no tenía el control del contenido editorial del programa.

"El episodio de la semana pasada con el Pastor Soto -que causó impacto en Hispanoamérica cuando este pisotea en mi cara la bandera LGBT – abrió un nuevo camino en la pauta de un espacio que ya había girado hacia la farándula y las celebridades", afirmó Villouta.

Señaló que para este jueves tenían coordinado una entrevista con el precandidato José Antonio Kast, con quien tenía que hacer un show cantando karaoke. Algo que también se le había obligado a hacer con el pastor, pero que se había negado.

"José Antonio Kast y Soto -aliados políticos- hacen campaña para que yo no tenga derechos y atacan el centro de mi identidad, además de la del público LGBT por el que siempre he trabajado con determinación, gracia y la frente en alto, aún en épocas cuando era una audacia hacerlo", sostuvo.

Para finalizar, Villouta dijo que "otros tendrán las herramientas para producir entretención con este nuevo tipo de invitados sin naturalizar la homofobia".