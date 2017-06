Aborto: rector UC advirtió que habrá una renuncia masiva de médicos si no se aprueba la objeción de conciencia

09:30 "Los parlamentarios no tienen idea de lo que significa un equipo de salud", dijo Ignacio Sánchez.

El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, advirtió que habrá una renuncia masiva de médicos si no se aprueba la objeción de conciencia en el proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales.

"Los parlamentarios no tienen idea de lo que significa un equipo de salud, donde hay distintos miembros que ejecutan distintas acciones", dijo a ADN Radio

En ese sentido, el académico sostuvo que "lo que va a ocurrir acá, si es que no se permite esa posibilidad, es que van a ver muchas renuncias al servicio de salud estatal de muchos profesionales que no se van a querer ver envueltos y obligados a ejecutar actos que no están dentro de su propia conciencia".

Sánchez manifestó que "hemos dicho que no estamos planteando una objeción de conciencia institucional, la objeción la tienen las personas. Nosotros planteamos el ideario institucional. Eso me parece que también tiene que estar en el proyecto de ley, porque obligar a instituciones a contratar a médicos que van a realizar abortos, me parece mal".