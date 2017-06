Delfines juguetones se unieron a surfistas en Sudáfrica

En Durban, Sudáfrica, un dron captó a un grupo de delfines juguetones uniéndose a los amantes del surf que vistan a diario la playa. La postal vista desde el aire, resultó ser inédita e increíble al ver como deportistas y animales comparten el océano.

