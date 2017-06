Cierran línea telefónica que daba apoyo psicológico a niños y adolescentes

Hace cuatro años que el teléfono Línea Libre (800 116 111) brinda ayuda psicológica a niños y adolescentes de forma gratuita, sin embargo, esa labor culminará este 3 de julio debido a la falta de recursos.

Según explicaron desde la Fundación Línea Libre, la principal fuente de financiamiento proviene del aporte basal del Estado a través del Sename, entidad que este año descartó llamar a una nueva licitación sobre el Programa de Promoción de los Derechos del Niño, Niña o Adolescente.

“La decisión de cerrar es muy dolorosa, pero no tenemos más opción al no contar con el aporte basal del Estado. Nos costó mucho conseguir el compromiso de Sename, que desde el 2016 se transformó en nuestro principal apoyo económico y posibilitó consolidar la línea, sin embargo su directora nacional nos notificó el 17 de marzo que el organismo no seguirá financiando las operaciones de Línea Libre. Hemos tocado muchas puertas tanto de instituciones públicas como privadas para intentar mantener este trascendental apoyo a miles de niños en Chile, también nos reunimos con la Presidenta Bachelet, pero lamentablemente no hemos tenido éxito. Incluso, estábamos ad portas de lanzar una nueva campaña para entregar apoyo a las víctimas de violencia intrafamiliar y abuso sexual, la que debimos cancelar por falta de recursos”, lamentó Álvaro Castañón, director ejecutivo de Línea Libre.

En su tiempo de funcionamiento, el equipo multidisciplinario de especialistas atendió a más de 16 mil niños, concretando más de 1.500 contactos mensuales con atenciones las 24 horas. La fundación visitó generó alianzas estratégicas con municipios, colegios y entidades de protección a la infancia para la difusión del servicio y derivaciones asistidas a la red local.

Por lo pronto, la la fundación habilitará en su sitio web www.linealibre.cl una guía con instituciones que prestan apoyo