Jennifer López será la protagonista de nueva comedia romántica "Segundos actos"

La cantante y actriz Jennifer López vuelve a la pantalla grande con una nueva comedia romántica, Second Acts (Segundos Actos).

La trama de la película sigue la tónica de una mujer que debe reinventarse como empleada de una tienda ubicada en plena "Madison Avenue" para demostrar al mundo que la personalidad es una herramienta potente al igual que los títulos universitarios.

En entrevista con The Wrap , JLO afirmó que “hay demasiadas cosas que me encantan de este guión. Las personas tratan de descartar a las mujeres cuando llegan a cierta edad. "Second Acts" es una historia que empodera a la mujer común a hacer más, ser más, y no limitar sus sueños”

El director de "50 primeras citas", Peter Segal, es quien dirige este proyecto, desarrollado por STX con López a partir de una idea concebida por Elaine Goldsmith-Thomas y Justin Zackham, quien también escribió el guión. López, Goldsmith-Thomas, Zackham y Benny Medina producirán.