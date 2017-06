La genial lección de un papá para enfrentar la rabieta de los hijos

El actor estadounidense Justin Baldoni entregó una genial lección para hacer frente a las rabietas de los niños: no avergonzarse.

Colgó una foto de él junto a su papá mientras su hija llora tirada en el suelo de un supermercado y un post donde explica la importancia de "estar cómodo en lo incómodo".

"No hay padres perfectos, pero una cosa que me enseñó el mío fue a no ser padre en función de lo que los demás pensaran. Mi padre siempre me dejaba sentir lo que necesitaba sentir, aunque fuera en público y embarazoso. No recuerdo que me dijera '¡Me estás avergonzando!' o '¡No llores!'. No fue hasta hace poco tiempo cuando me di cuenta de lo importante que fue para mi propio desarrollo emocional. Nuestros niños están aprendiendo y procesando tanta información y no saben qué hacer con todos estos nuevos sentimientos que aparecen", escribió.

El actor agregó que "no es embarazoso para mí cuando tiene un berrinche en la tienda de comestibles o cuando grita en un avión. Soy su padre… no el tuyo. No nos avergoncemos de nuestros hijos. De hecho, probablemente deberíamos ser también un poco más amables y pacientes con nosotros mismos. Si pudiésemos expresar lo que estamos sintiendo y tener berrinches y llorar cuando sentimos la necesidad, tal vez podríamos ser más alegres y felices".

Su solución se volvió viral y ha sido compartida casi 40.000 veces y cientos de comentarios.