Estudio reveló que uno de cada tres niños que recibe beca Junaeb come dos veces

El Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (Inta) de la Universidad de Chile, realizó un estudio que incluyó a 600 niños de la comuna de La Reina que reciben la beca Junaeb, donde se reveló que. Los hogares son los que cometen los principales errores, como por ejemplo

Fernando Vio, profesor del Inta y uno de los autores del estudio, comentó que los niños comen las tres comidas del día y una colación, pero

"En ese caso reemplazan la cena, un plato saludable por la once, que es pan con agregados de grasa mantequilla, cecinas, pate y dulces como mermeladas, manjar, bebidas y azúcares".

El estudio concluyó que el, es decir en la casa y el colegio. En el primer caso, lo hacen porque los desayunos Junaeb son entregados a las 09:30 cuando ya llevan una hora en la sala de clases y en el almuerzo, algunos no están comiendo todo porque no les gusta y luego comen en casa.

Vio sostuvo que a quienes sí les gusta el almuerzo y se lo comen todo, igualmente llegan a comer a la casa, "lo que promueve la obesidad y el sobrepeso".

El estudio entregado por La Tercera , también indicó que otro gran error son las colaciones, pues los niños no llevan alimentos saludables.

para comprar alimentos que tampoco son saludables", agregó el investigador.

Cuando los niños están en el jardín los padres tratan de mantener una rutina exclusiva para ellos, con almuerzos más tempranos, colaciones, a la once toman leche y la cena es una comida. Sin embargo, cuando pasan al colegio, entran al ritmo del resto de la familia, lo que implica que tomen once y no cenen, como es lo recomendado.

La advertencia es para los padres. El último Mapa Nutricional de la Junaeb en prekínder reflejó que el 23,9% de los niños presenta obesidad y el 26,4% sobrepeso. Cuando tienen 4 años la mitad de ellos tiene sobrepeso, en primero medio el 13,4% es obeso y el 31,8% tiene sobrepeso.

Los números siguen creciendo y entre 2011 y 2016 la obesidad aumentó en cinco puntos porcentuales considerado que 2011 era 8,4.