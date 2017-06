Julio César Rodríguez al pastor Soto: “Yo siento que usted queda como payaso, con respeto"

El periodista Julio César Rodríguez se enfrentó al autordenominado "pastor" Javier Soto , quien la semana pasada protagonizó una polémica homofóbica en el programa "El Interruptor", que hasta ese momento animaba José Miguel Villouta

Durante su paso por el programa "Síganme Los Buenos, el animador le hizo una pregunta directa al polémico personaje.

“Yo siento que usted queda como payaso, con respeto ah, pero queda como hueón, como tonto, como ignorante. Como que la gente lo ve así, como un imbécil, pastor. Usted se sienta en esa bandera y queda como imbécil. Entonces, ¿su corazón no le dice acaso ‘estoy haciendo algo mal’? ¿Su corazón no le dice ‘a lo mejor estoy fallando’? ¿La biblia no le entrega una señal? ‘¿seré hueón’, ‘¿seré un tonto’, ‘¿seré un idiota?’. ¿No hay una señal para usted? Con respeto ah”, le señaló.

Incómodo ante la interpelación, Soto trató de insistir en sus argumentos en rechazo a la diversidad sexual, agregando que "¿por qué tanta cobertura le dan los medios? Si fuera tan payaso, no entiendo cómo los medios les dan tanta cobertura a los payasos".