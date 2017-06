Primarias: quienes no reficharon están en calidad de "suspendidos" pero igual pueden votar

A sólo horas que se lleven a cabo las primarias este próximo domingo, los militares toman posición en los lugares de votación y los vocales de mesa ya han consultado al Servel si pueden ver la final de la Copa Confederaciones mientras cumplen con su labor. Elizabeth Cabrera, subdirectora de Inscripciones, Registro y Acto electoral, conversó con Digital FM sobre los últimos detalles de cara a las votaciones.

los más de 13 millones de electores que son independientes y quienes están afiliados a partidos que conforman cada uno de los pactos que van a primarias. Los que no participan son los militantes de partidos que no forman parte de estos pactos y los inhabilitados por causas legales.

En estas primarias habrá tres cédulas electorales, para independientes, militantes de Chile Vamos y otra para los del Frente Amplio. Sin embargo, los electores no deben preocuparse, pues los vocales de mesa buscarán al elector en el padrón y sabrán qué cédula entregarle a cada uno.

"Las personas que no reficharon en sus partidos quedaron en una calidad especial establecida por norma transitoria, de suspendido en el ejercicio de sus derechos afiliados en el partido", explicó Cabrera. Para estas primarias están incorporados en el padrón electoral como afiliado al partido del que no se reinscribieron. "Van a aparecer como militantes de sus ex partidos", agregó.

Es decir, quienes son militantes de un partido por el cuál no reficharon igualmente estarán obligados de votar por el pacto al cual pertenezca. "Lo que pasa es que ellos no adquieren calidad de independiente, porque la norma dice que para serlo no debe estar inscrito en ningún partido o renunciar expresamente a su afiliación anterior".

Cabrera indicó que se está viendo un proyecto de ley que permita resolver la situación de "suspendidos" de estos electores, pues la ley no estableció un plazo de vigencia para dicha suspensión.

las mesas electorales abren a las 08:00, por lo que hace un llamado a los vocales a presentarse una media hora antes para solicitar el material a los delegados. Cabrera recordó que en caso que no asistan a cumplir su función, entonces pueden ser denunciados por el encargado y se exponen a multas que van desde $93 mil a $373 mil. "En aquellos casos donde haya acreditaciones, en el juzgado de policía local verán esas pruebas".

Celebraciones en ley seca: el resguardo del orden público estará a cargo del ministerio del Interior, de la Intendencia en el caso de la Región Metropolitana y de las gobernaciones provinciales en regiones. Toda manifestación que se quiera hacer dentro de los términos legales debe ser autorizada.

Cabrera dijo que hay una especial preocupación por Plaza Italia en este caso por la final de Copa Confederaciones, pero que de todas maneras por ahí cerca no hay locales de votación cerca.

Cabe recordar que el domingo los malls no abrirán y los supermercados deben tener los pasillos de alcohol clausurados.