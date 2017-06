Sting no pudo disimular su incomodidad mientras presenciaba el homenaje que le hizo José Feliciano

17:00 En Estocolmo en el Polar Music Prize 2017 se hizo un homenaje al cantante de The Police. Su cara al escuchar "Every breath you take” en la voz del cantante ciego reflejó su incomodidad en el momento.

Este año el Premio de Música Polar fue otorgado al cantante, músico y compositor Sting. Para hacerle un homenaje a su trayectoria, José Feliciano entonó uno de sus hits, pero su presentación dejó mucho que desear.

Y no sólo para los presentes que estaban en Estocolmo, sino también para el mismo vocalista de The Police, quien no pudo disimular su cara al sentirse incómodo presenciando el show.

El cantante ciego entonó la emblemática "Every Breath You Take", la que le valió el Grammy de 1984 a The Police, junto a Jelena Krstic y la Orquesta Filarmónica Royal Stockholm. La versión descolocó al cantante que recibía el tributo especialmente en la parte del solo de la guitarra.

Aunque quedó en evidencia su sensación al momento de la presentación del puertorriqueño, fue diplomático cuando se refirió en público a la versión de Feliciano: "Y también está el señor José Feliciano, cuya influencia en mi música, tanto como cantante como guitarrista, no ha sido dicha, hasta ahora".

El video fue compartido por Polar Music Prize y ya supera las 114 mil visitas. La mayoría de los comentarios son negativos.