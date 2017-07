Chilenos votando en el extranjero: así ha sido el proceso histórico que ha marcado las primarias

Ayer a las 16:00 Nueva Zelanda fue el primer país en abrir mesas electorales para que los chilenos sufragaran. Mediante redes sociales países como Australia, Israel, Grecia, Suecia, Argentina, Venezuela, entre otros, han dado a conocer cómo los compatriotas que están afuera hacen historia.

En total son 55 países en los que se constituyeron 121 mesas electorales para que más de 21 mil chilenos voten afuera. Aunque ya se han conocido algunos resultados preliminares, Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del Servel, explicó que la información que ha circulado sobre que la cancillería sería la encargada de dar a conocer estos resultados es errónea.

"Será el mismo director del Servel el que tiene que recibir los resultados de los votos en el extranjero y guardarlo en confidencialidad hasta que cierren en Chile las mesas oficialmente. Me corresponde a mi dar más tarde la lectura oficial de esos escrutinios", indicó Santamaría.

De todas maneras, en redes sociales circulan ya algunos datos preliminares del conteo de votos en otros países. De hecho, el mismo Felipe Kast publicó en su cuenta de Twitter una buena noticia para él desde Australia. Asimismo, también fue el candidato de Chile Vamos que ganó en Nueva Zelanda, la primera mesa en cerrarse del mundo.

Muchas gracias a chilenos que nos están apoyando a la distancia! resultados de Melbourne, Australia pic.twitter.com/2PnFbKYXPY — Felipe Kast (@felipekast) 2 de julio de 2017

En Grecia, por ejemplo cerca de las 11:00 cerrarán las mesas y según indicaron algunos vocales de mesas sólo un 15% ha ido a participar. Sin embargo, también hay hitos que celebrar, como el caso de Guacolda Jiménez, chilena de 99 años que votó en Estocolmo, Suecia.

Desde Tel Aviv, ciudad de Israel, los chilenos que hacen historia se mostraron emocionados con el proceso y por formar parte de este hecho histórico en Chile. "Aquí estamos con un grupo de compatriotas levantando la primera mesa de votación de Chilenos en Israel", escribieron desde allá.

Andrea Quezada, Fanny Rosenblut, Gabriel Colodro y Constanza Crespo y Cecilia Pino quien afirmó que es su primera vez en un proceso eleccionario y es una forma de sentirse cerca de casa" y Lorena Pizarro, su compañera que agregó que "hoy la bandera se levanta dos veces", tanto por las elecciones y el partido de Chile- Alemania,.

"Lamentablemente la Ley no fue acompañada de un sistema que apoyara logísticamente el proceso, muchos quedaron fuera porque no supieron a tiempo, o no hicieron su cambio de domicilio, pero mas allá de las cantidades, lo más importante es que se abre un espacio democrático más", agregaron.

Así han reaccionado las redes sociales en el resto de los países: