[VIDEO] Osado: joven hizo el "moonwalk" sobre patrulla de Carabineros en Punta Arenas

Este osado joven sacó aplausos y se llevó la admiración de muchos presentes que lo vieron desafiar a la autoridad con un baile. No se sabe cómo el joven llegó hasta el techo de una patrulla de Carabineros, pero este video que circula en redes sociales capturó el "Moonwalk" de Michael Jackson más inédito del país.

La escena de la que también fueron testigos los funcionarios de Carabineros, sucedió en una plaza de Punta Arenas. Y el joven protagonista que baila sobre el vehículo policial es conocido como el "Jimmi".

Incluso estaba personificado como el rey del pop, usando pantalones negros a la pantorrilla y calcetas blancas bailó uno de los clásicos: Don’t Stop 'Til You Get Enough. Pero antes que la canción terminara, se deslizó por el parabrisas y escapó de los policías.